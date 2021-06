Chromebox Met 64GB Werkgeheugen en 2TB Opslagruimte Aangekondigd

De fabrikant CTL heeft een Chromebox aangekondigd met opmerkelijke specificaties. De kleine computer heeft namelijk 64GB RAM en 2TB ROM. Deze hoeveelheid in combinatie met het lichte besturingssysteem Chrome OS zorgt voor een snel geheel, ook wanneer je meerdere taken tegelijk open hebt staan.

De Chromebox CBx2-7 is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. De goedkoopste uitvoering heeft 8GB werkgeheugen en 250GB opslagruimte. De duurste uitvoering heeft 64GB werkgeheugen en 2TB opslagruimte. De computer maakt gebruik van een Core i7-10610U-processor en meet 148 x 149 x 41 mm.





Aan de buitenkant van de behuizing vinden we 4 usb 3.0-poorten, 2 HDMI-poorten, een SD-slot, een ethernet-aansluiting, een usb-c-poort en een 3,5 mm audiojack. Momenteel is de Chromebox CBx2-7 nog niet in Nederland of België verkrijgbaar, maar via de eigen webwinkel van CTL is het apparaat al wel leverbaar in de VS en Canada.

