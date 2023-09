Alle Specificaties Van Xiaomi Watch 2 Pro Gelekt

Xiaomi zal later vandaag de Xiaomi 13T-serie en de Watch 2 Pro introduceren, maar vlak voor de officiële introductie zijn alle specificaties van de Xiaomi Watch 2 Pro smartwatch al uitgelekt.

De specificaties van de Xiaomi Watch 2 Pro zijn gedeeld door Gizmochina. Volgens de bron beschikt de smartwatch over een 1,43-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 466×466 pixels, een Snapdragon W5+ Gen 1-processor, een 495mAh accu die maximaal 72 uur moet meegaan, 2GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte. Ook heeft de smartwatch een NFC-chip, GPS, WiFi, Bluetooth, LTE en allerlei sensoren om je activiteiten en gezondheid mee in de gaten te houden.

De Xiaomi Watch 2 Pro draait op Wear OS met daaroverheen de MIUI Watch-schil. De behuizing van de smartwatch heeft een diameter van 46 millimeter. Deze roestvrijstalen behuizing is waterdicht (5 ATM). De Watch 2 Pro is verkrijgbaar met een lederen bandje or een rubberen bandje. Volgens de geruchten gaat de smartwatch voor 269 euro over de toonbank.

Na de officiële introductie zetten wij alle specificaties nogmaals op een rijtje, samen met de informatie over de prijs en verkrijgbaarheid.

