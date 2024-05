Samsung Fixt Camera-bug Op Galaxy Xcover 5

Er staat een nieuwe update klaar voor de Samsung Galaxy Xcover 5. De update brengt een fix met zich mee die een camera-bug oplost die sinds de eerste Android 14-update aanwezig is. Na de installatie van de update moet de autofocus weer naar behoren werken.

Samsung bracht in april vrij onverwachts een Android 14-update samen met de One UI 6-schil uit voor de Galaxy Xcover 5. De update bracht veel vernieuwingen met zich mee, maar bevatte ook een vervelende bug. Deze bug verstoorde de autofocus van de camera. Samsung pauzeerde de uitrol van Android 14 zodra de klachten binnen stroomden, maar veel mensen hadden de update toen al geïnstalleerd.

Er staat nu echter een nieuwe Android 14-update met versienummer G525FXXUADXE1 klaar om te downloaden. De nieuwe versie van Android 14 is gelijk aan de originele Android 14-update, maar dan zonder de autofocus-bug. Gebruikers van de Galaxy Xcover 5 kunnen dus weer zonder focus-problemen foto’s maken. De update is in Nederland nu voor zowel unbranded als branded toestellen te downloaden.

via [galaxyclub]