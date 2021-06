Renders Tonen Opvouwbare Samsung Galaxy Z Fold 3 En Galaxy Z Flip 3

Er zijn weer beelden opgedoken van onaangekondigde smartphones. Dit keer gaat het om twee opvouwbare smartphones van Samsung, de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Flip 3. Het lijkt te gaan om officiële renders.

Op de nieuwe beelden van de bekende tech-lekker Evan Blass zien we de Samsung Galaxy Z Fold 3 samen met een S Pen. Dit lijkt te bevestigen dat de smartphone ondersteuning krijgt voor de stylus. Ook zien we een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Dit is opvallend, aangezien de geruchten al geruime tijd spreken over een under-display camera. Mogelijk is Samsung nog niet tevreden met de kwaliteit van de nieuwe technologie en heeft de fabrikant daarom weer gewoon gekozen voor een uitsparing in het scherm.

De render van de Samsung Galaxy Z Flip 3 laat zien dat Samsung de smartphone aan de buitenkant een iets groter schermpje heeft gegeven. Dit maakt het lezen van notificaties wat gemakkelijker. Ook heeft Samsung opnieuw gekozen voor een dubbele rear-camera. We vermoeden wel dat Samsung de lenzen een upgrade heeft gegeven.

Eerdere geruchten spraken onder andere over een lagere adviesprijs en een 120Hz scherm. De officiële introductie zal waarschijnlijk op 27 augustus plaatsvinden.

via [androidplanet]