Motorola Moto G 5G Plus Ontvangt Android 11-update

Motorola heeft een nieuwe update uitgerold naar de Moto G 5G Plus. De update werkt de smartphone bij naar Android 11 en brengt de nieuwste functies van het besturingssysteem met zich mee.

Android 11 is al een geruime tijd beschikbaar en Google werkt inmiddels hard aan Android 12. Toch draaide de Moto G 5G Plus nog steeds op Android 10. Gelukkig is hier een einde aan gekomen en kunnen gebruikers nu elk moment een notificatie verwachten waarin staat dat ze Android 11 kunnen downloaden.

Android 11 zorgt ervoor dat gebruikers van de Moto G 5G Plus aan de slag kunnen met de nieuwste functies, zoals het nieuwe power-menu met instellingen voor slimme apparaten, meer privacyopties, een nieuwe mediaspeler en verbeterde notificaties. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]