“Xiaomi 12 Mini Krijgt Scherm Kleiner Dan 6-inch”

Xiaomi werkt volgens de geruchten aan een kleine vlaggenschip-smartphone met de naam Xiaomi 12 Mini. Het scherm van de Xiaomi 12 Mini zou kleiner zijn dan 6-inch. Tegenwoordig zijn er slechts een handvol smartphones met een scherm kleiner dan 6-inch.

Smartphones krijgen steeds grotere schermen, maar er zijn een hoop mensen die juiste een compact toestel met een kleiner scherm zoeken. Mogelijk krijgen deze mensen binnenkort een nieuwe keuze. Xiaomi zou namelijk werken aan een Xiaomi 12 Mini. Volgens de geruchten beschikt de smartphone over een scherm dat kleiner is dan 6-inch, wat tegenwoordig als compact gezien wordt.

Xiaomi zou de smartphone uitrusten met een Snapdragon 870-processor. Deze processor vinden we ook in de Motorola Moto G100 en de Poco F3 5G. De onderstaande gelekte render toont een driedubbele rear-camera, maar verdere details over deze camera hebben we nog niet. Ook weten we nog niet wanneer Xiaomi de smartphone wil introduceren.

via [androidplanet]