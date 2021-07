“Samsung Galaxy S21 FE Verschijnt Niet In Alle Landen Op De Markt”

Samsung zou van plan zijn om de Galaxy S21 FE alleen in Europa en het Verenigd Koninkrijk op de markt te brengen. De beperkte uitrol van de smartphone zou te maken hebben met het wereldwijde chiptekort. De Galaxy S21 zal pas in oktober verkrijgbaar zijn, aldus de laatste geruchten.

Samsung werkt aan een opvolger van de Galaxy S20 Fan Edition. Volgens eerdere geruchten zou de Galaxy S21 FE in augustus samen met de nieuwe opvouwbare smartphones verschijnen, maar de lancering heeft door het wereldwijde chiptekort vertraging opgelopen. Nu komt de smartphone pas in oktober, aldus een bron van FNNews.

De Galaxy S21 FE zal in een beperkt aantal landen verkrijgbaar zijn, waaronder Nederland en België. Door een tekort aan halfgeleiders wereldwijd kan Samsung niet genoeg exemplaren produceren voor de hele wereld. Gelukkig is Samsung in ieder geval wel van plan om de Galaxy S21 FE uit te brengen, want hier was eerder nog wat onzekerheid over. Ook ontkende Samsung toen niet dat er productieproblemen waren.

Hoewel we geen details kunnen bespreken omtrent een product dat nog niet is verschenen, is er nog niets beslist met betrekking tot de vermeende opschorting van de productie.

via [AW]