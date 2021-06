Samsung Lanceert One UI Watch Voor Aankomende Wear OS-smartwatch

Samsung heeft zojuist informatie gedeeld over One UI Watch. One UI Watch is gebaseerd op Android Wear en zal aanwezig zijn op aankomende smartwatches van het bedrijf. One UI Watch is dieper geïntegreerd in Android dan Tizen. Tizen is het besturingssysteem dat draait op de huidige smartwatches van Samsung.

Na jarenlang wearables met Tizen op de markt te hebben gebracht komt Samsung deze zomer eindelijk met een smartwatch die draait op Google’s Wear OS. Net als bij de smartphones van Samsung heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant een eigen variant van het besturingssysteem gemaakt, genaamd One UI Watch. Via verschillende video’s heeft Samsung nu alvast de werking van het nieuwe systeem laten zien.

One UI Watch brengt een aantal handige features met zich mee. Zo zal One UI Watch automatisch de apps die je op je telefoon hebt ook op de smartwatch installeren. Ook zullen andere instellingen die je op je smartphone aanpast worden overgenomen op de smartwatch. Pas je bijvoorbeeld de klok aan om de tijd van meerdere wereldsteden te tonen, dan is dit ook gelijk op de smartwatch te zien. De samenwerking werkt ook andersom. Geef jij bijvoorbeeld op de smartwatch aan dat je bepaalde notificaties wilt blokkeren, dan gebeurt dit vervolgens ook op je smartphone.

Daarnaast heeft One UI Watch dankzij de ondersteuning voor de Google Play Store een veel groter aanbod van applicaties dan smartwatches die draaien op Tizen. Ook applicaties zoals Maps, Berichten en YouTube Music zijn uiteraard aanwezig. Volgens Samsung zorgen de verbeterde prestaties niet voor een kortere accuduur.

We krijgen nog niet alle details te zien. Samsung zal de rest namelijk bekend maken tijdens de lancering van de volgende Galaxy Watch. De introductie van de “Galaxy Watch 4” zal later deze zomer plaatsvinden.

via [AW]