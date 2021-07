“Google Pixel 5a Verschijnt In Augustus Op De Markt”

De Google Pixel 5a verschijnt volgens Bloomberg in augustus op de markt. De voordeligere Pixel-smartphone zal in eerste instantie alleen in de Verenigde Staten en Japan op de markt verschijnen. Een exacte releasedatum hebben we nog niet.

We wachten al een lange tijd op de opvolger van de Google Pixel 4a, maar er is veel onduidelijkheid over de lancering van de nieuwe mid-range smartphone. In februari doken beelden op waarop de Pixel 5a te zien zou zijn en daaruit kunnen we opmaken dat de smartphone veel lijkt op zijn voorganger. Volgens de geruchten is de Pixel 5a net als de Pixel 4a 5G en de Pixel 5 uitgerust met een Snapdragon 765-processor.

Er is veel onzekerheid over de lanceringsdatum van de Pixel 5a. Eerdere geruchten spraken over een lancering op 11 juni, maar zoals we nu weten klopte dit bericht niet. Google heeft nu zelf bekendgemaakt dat de Pixel 5a in dezelfde periode aangekondigd zal worden als de vorige Pixel A-toestellen. Vorig jaar verschenen echter twee toestellen op de markt. De Pixel 4a verscheen in augustus en de Pixel 4a 5G verscheen in oktober. Bloomberg schrijft nu dat we de Pixel 5a in augustus kunnen verwachten.

Google heeft bekendgemaakt dat de Pixel 5a alleen in de Verenigde Staten en Japan op de markt zal verschijnen, maar het is onduidelijk of de fabrikant van plan is om de smartphone op een later tijdstip naar meer markten te brengen. Vermoedelijk heeft de beperkte lancering te maken met het wereldwijde chiptekort.

