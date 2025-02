Samsung Galaxy S25, S23, A55 en A53 Ontvangen Februari-update

Samsung rolt de beveiligingspatch van februari uit naar meer smartphones. Dit keer staat de update klaar voor de smartphones in de Galaxy S25-serie en de Galaxy S23-serie. Ook gebruikers van de Galaxy A55 en Galaxy A53 kunnen de update downloaden.

De nieuwste beveiligingsupdate staat klaar voor acht nieuwe smartphones van Samsung. De beveiligingspatch van februari bestaat uit 35 fixes voor het Android-systeem en zeven voor de One UI-schil en Samsung apps, inclusief Samsung Find. Het is de eerste update voor de Galaxy S25-serie, Samsung’s vlaggenschip-smartphone die in januari op de markt verscheen.

Naast beveiligingsverbeteringen kan de update ook stabiliteitsverbeteringen en bugfixes bevatten. Details over dergelijke verbeteringen ontbreken echter in de changelog. Als jij nog geen update hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Softwareupdate” -> “Downloaden en installeren“. De update rolt geleidelijk uit naar de Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy A55 en Galaxy A53.

via [galaxyclub]