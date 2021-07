“Eerste Officiële Afbeelding Van Samsung Galaxy S21 FE Gelekt”

Vanwege wereldwijde chiptekorten laat de introductie van de Samsung Galaxy S21 FE wat langer op zich wachten. Toch komt de lancering nu steeds dichterbij en lekken langzaam steeds meer details uit. Dit keer zou er een officiële afbeelding zijn uitgelekt.

Volgens Maeil heeft de lancering van de Galaxy S21 FE vertraging opgelopen tot oktober. Samsung zou de voordeligere variant van de Galaxy S21 oorspronkelijk in augustus willen uitbrengen. Om de vertraging te minimaliseren zou Samsung de Snapdragon 888-chip in een deel van de toestellen willen vervangen met de Exynos 2100-chipset. De Exynos 2100 zit ook in de reguliere Galaxy S21 en presteert ongeveer even goed als de Snapdragon 888-chipset.

We moeten dus nog een aantal maanden wachten op de officiële introductie, maar de website Android Headlines heeft nu een marketingafbeelding gedeeld waarop de smartphone al goed te zien is. Op de afbeelding zien we de smartphone in de kleuren zwart, wit, paars en groen. Ook zien we duidelijk het vrijwel randloos scherm en de driedubbele camera-module.

De Galaxy S21 FE krijgt waarschijnlijk een iets voordeliger prijskaartje dan de reguliere Galaxy S21, waardoor we een adviesprijs kunnen verwachten van rond de 700 euro.

via [androidplanet]