“Xiaomi Werkt Aan Smartphone Met 192MP Camera”

Volgens de laatste geruchten werkt Xiaomi aan een nieuwe smartphone met een opmerkelijke camera. De camera zou namelijk een 192MP hoofdlens hebben en gebruikmaken van 16-in-1 pixelbinning. Het gaat om een high-end smartphone die zal worden uitgerust met de opvolger van de Snapdragon 888-processor.

Als we de berichten mogen geloven werkt Xiaomi aan een nieuwe smartphone met een hoge resolutie camera. Xiaomi zou de smartphone willen uitrusten met een 192 megapixel lens. Eerder werd al duidelijk dat Samsung werkt aan een 200MP camera en dat Xiaomi deze camera als eerste wilde gebruiken. Het lijkt er nu op dat het niet precies om een 200MP resolutie gaat, maar om een 192MP resolutie. De camera maakt gebruik van 16-in-1 pixel binning. Hierdoor kun je 1 tot 4 keer inzoomen zonder kwaliteitsverlies. De uitvoeringsresolutie blijft 12MP.

Naast de goeie camera zijn ook de overige specificaties high-end. Zo vinden we intern de opvolger van de Snapdragon 888-chipset. De vernieuwde processor gaat in het geruchtencircuit rond als SM8450 en verschijnt waarschijnlijk op de markt onder de naam Snapdragon 895. Verder zou de smartphone doorlopende schermranden en een ronde uitsparing voor de selfie-camera hebben. Naar verwachting zal Xiaomi de smartphone pas eind december of begin januari introduceren. Hoe de smartphone heet weten we nog niet, maar mogelijk gaat het om de Xiaomi Mi 12.

