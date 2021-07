Deze Android-apps Stelen Je Facebook-wachtwoord

In de Google Play Store zijn meerdere kwaadaardige applicaties ontdekt die het wachtwoord van Facebook op de smartphone stelen. Zorg er voor dat je de onderstaande applicaties zo snel mogelijk van je smartphone verwijderd.

De Android-apps zijn ontdekt door internetbeveiligingsbedrijf Dr. Web. De applicaties zijn voorzien van ‘trojans’ die bij je wachtwoord van Facebook kunnen als je Facebook op je mobiel gebruikt. Maar liefst 9 van de 10 applicaties stonden gewoon in de Google Play Store, waardoor de apps in totaal maar liefst 5,9 miljoen keer zijn gedownload. De applicaties konden op een slimme manier de beveiliging van Google omzeilen, waardoor de trojans tijdens de controle van Google niet zijn ontdekt. Na melding van Dr. Web heeft Google de applicaties gelijk uit de Play Stores gehaald.

Het is echter mogelijk dat je één of meerdere van deze applicaties nog op je smartphone hebt staan. Controleer dus even of je één van de onderstaande applicaties op je smartphone hebt staan en verwijder deze direct.

• Processing Photo

• App Lock Keep

• Rubbish Cleaner

• Horoscope Daily

• Horoscope Pi

• App Lock Manager

• Lockit Master

• Inwell Fitness

• PIP Photo

via [droidapp]