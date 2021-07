Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) Ontvangt Android 11-update

Samsung is begonnen met de uitrol van Android 11 voor de de Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019). Dat is best opmerkelijk, want in het updateschema die Samsung eerder dit jaar deelde stond dat de Android 11-update pas in augustus zou uitrollen naar de tablet.

De Samsung Galaxy Tab A 10.1 verscheen in 2019 op de markt met Android 9 en draait inmiddels alweer een tijdje op Android 10. Nu kunnen gebruikers rekenen op One UI 3.1, Samsung’s softwareschil die is gebaseerd op Android 11. Naast de vele nieuwe functies brengt de update ook gelijk de beveiligingspatch van juni met zich mee.

De One UI 3.1-update rolt nu uit naar de wifi- en de lte-versie van de Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019). Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw tablet klaarstaat of je kunt handmatig op updates controleren via ‘instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘. One UI 3.1 bevat onder andere een gum-functie om in de galerij ongewenste objecten uit foto’s te verwijderen, een Private Share-optie om bestanden beveiligd te delen met andere Samsung-toestellen en een makkelijkere manier om slimme apparaten in huis te bedienen met de tablet.

via [AW]