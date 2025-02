Samsung Galaxy S21-serie Krijgt Geen Maandelijkse Updates Meer

Ben jij in het bezit van een Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ of Galaxy S21 Ultra, dan ontvang jij vanaf nu minder vaak updates. In plaats van maandelijkse beveiligingsupdates rolt Samsung voortaan eens per kwartaal een update uit.

Samsung bracht de Galaxy S21-serie in januari van 2021 op de markt. Inmiddels zijn de smartphones meer dan vier jaar oud, waardoor Samsung vanaf nu minder vaak updates zal uitrollen. Tot nu toe rolde de Zuid-Koreaanse fabrikant maandelijks een beveiligingspatch uit voor de Galaxy S21-serie, maar het komende jaar kunnen gebruikers rekenen op slechts vier beveiligingsupdates.

Dit is althans als Samsung zijn reguliere updateschema volgt. De website Sammobile schrijft namelijk dat het mogelijk is dat Samsung nog niet direct overgaat op de nieuwe updatefrequentie. Ook geldt het nieuwe updateschema nog niet voor de Galaxy S21 FE, omdat dit model pas een jaar na de reguliere Galaxy S21 op de markt verscheen. Daarnaast krijgen alle Galaxy S21-modellen ook nog gewoon een update naar Android 15, alhoewel het nog onduidelijk is wanneer Samsung deze update zal uitrollen. Android 15 is de laatste OS-update voor de Galaxy S21-serie.

via [androidplanet]