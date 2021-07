“Specificaties En Beelden Van Motorola Edge 20-serie Uitgelekt”

Naar verwachting komt Motorola binnenkort met de opvolgers van de high-end Motorola Edge en Edge Plus. Een hoop details van de Motorola Edge 20-serie zijn nu uitgelekt. Het valt op dat de smartphones geen edge-scherm krijgen.

Specificaties en beelden zijn gelekt door MySmartPrice. Het opvallendste is dat de twee opvolgers, in tegenstelling tot de originele Motorola Edge, geen ‘edge-scherm’ krijgen. Dit is opmerkelijk, aangezien de toestellen wel de Edge-naam dragen.







Volgens de bron krijgt de Motorola Edge 20 een 6,67-inch scherm, 6GB, 8GB of 12GB werkgeheugen, een 3.760 mAh accu en een vingerafdrukscanner in de power-knop. Achterop zien we een driedubbele camera, maar details over deze camera ontbreken nog. Verder verwachten we intern een Snapdragon 778G-processor. De Edge 20 draait op Android 11.

De Motorola Edge 20 Plus is een krachtigere en duurdere variant. Zo krijgt De Edge 20 Plus een iets krachtigere Snapdragon 870-processor en een vierdubbele camera. Vermoedelijk kan deze camera verder inzoomen. Ook is de accu met een capaciteit van 4230 mAh iets groter. Verder verwachten we dat beide toestellen een 120Hz verversingssnelheid hebben.







Volgens de geruchten zal Motorola de Edge 20-serie eind juli al presenteren. De toestellen verschijnen waarschijnlijk ook in Europa op de markt, maar het is nog onduidelijk of Nederland en België hieronder vallen.

via [androidplanet]