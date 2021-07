“Dit Zijn Xiaomi’s Aankomende Opvouwbare Smartphones”

Xiaomi wil de concurrentie aangaan met de opvouwbare smartphones van Samsung, Huawei en Motorola. Volgens de geruchten werkt de Chinese fabrikant nu aan twee toestellen en dankzij renders en patentaanvragen weten we nu hoe de opvouwbare smartphones er mogelijk uit komen te zien.

Via een Chinese instantie is informatie verschenen over een smartphone met de naam Xiaomi Mi Fold. Beelden, renders en andere details geven een duidelijk beeld van de smartphone. Zo krijgt de Xiaomi Mi Fold een scherm die aan de binnenzijde van de behuizing zit. Aan één van de zijkanten loopt het scherm door. Zo’n doorlopend scherm kennen we onder andere van de Xiaomi Mi Mix Alpha. De smartphone krijgt dus één groot scherm die doorloopt aan de andere kant van de behuizing, in plaats van één vouwbaar scherm aan de binnenkant en één klein scherm aan de buitenkant.

Net als bij de Huawei Mate Xs heeft de Xiaomi Mi Fold aan één zijkant een verdikte behuizing voor de hardware, zoals de camera’s. Aan de bovenkant vinden we een aan/uit-knop en speaker en aan de onderkant een USB C-poort.

Xiaomi werkt ook aan een kleinere smartphone die moet gaan concurreren met de Galaxy Z Flip-serie van Samsung. Veel details over de Xiaomi Mi Mix Flip hebben we nog niet, maar er zijn al wel een aantal schetsen verschenen die wat meer duidelijkheid geeft.

De Mi Mix Flip krijgt alleen aan de binnenkant een scherm. In de linkerbovenhoek van het scherm zit een uitsparing voor een dubbele selfie-camera. Aan de buitenkant vinden we een driedubbele camera, maar details over deze camera hebben we nog niet. De aan/uit-knop en volumeknoppen zitten aan de rechterkant. Onderop vinden we een USB C-poort, een simkaartslot en een speaker.

Het is nog onduidelijk wanneer Xiaomi de opvouwbare smartphones wil presenteren. Bovendien betekent de aanvraag van patenten niet altijd dat het product ook daadwerkelijk op de markt verschijnt. We moeten dus nog even afwachten wat de toekomst gaat bieden.

