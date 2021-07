Xiaomi Mi 9T (Pro) Ontvangt Android 11-update

Xiaomi is begonnen met de uitrol van Android 11 voor de Xiaomi Mi 9T en de Mi 9T Pro. De update komt samen met de MIUI 12.5-schil die verschillende nieuwe functies met zich meebrengt. Ook installeert de update een nieuwe beveiligingspatch.

Mensen met een Xiaomi Mi 9T of een Mi 9T Pro kunnen elk moment een nieuwe update verwachten. De update installeert MIUI 12.5, de schil van Xiaomi die is gebaseerd op Android 11. MIUI 12.5 brengt verschillende nieuwe functies met zich mee. Zo is onder andere ‘Bubbels’, het nieuwe meldingssysteem voor chat-apps, toegevoegd en krijgen gebruikers toegang tot een nieuw menu om smarthome-apparaten mee te bedienen. Ook zijn stabiliteitsverbeteringen, uitgebreidere privacy-functies en aanpassingen aan de interface toegevoegd.

De Xiaomi Mi 9T Pro verscheen in 2019 als high-end smartphone op de markt. De smartphone draaide bij de lancering op Android 9.0.

via [AW]