“Introductie Google Pixel 5a Op 28 Augustus”

Dankzij een betrouwbare bron weten we dat Google op 28 augustus de Pixel 5a zal introduceren. Ook weet de bron te melden voor welke adviesprijs de mid-range smartphone op de markt verschijnt.

Volgens Jon Prosser zal Google eind deze maand de Google Pixel 5a introduceren. De smartphone krijgt volgens de bron een adviesprijs mee van 450 dollar. De Google Pixel 5a komt alleen in de kleur zwart op de markt en beschikt onder andere over een 6,4-inch scherm met een 90Hz verversingssnelheid.

Intern vinden we een Snapdragon 765G-processor met 6GB werkgeheugen en een 4650 mAh accu. De Pixel 5a heeft geen ondersteuning voor draadloos opladen. De behuizing is water en stof dicht (IP67-certificering) en beschikt nog gewoon over een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Na de officiële introductie zullen wij alle details op een rijtje zetten.

Google zal de Pixel 5a in eerste instantie alleen in Amerika en Japan op de markt brengen. De kans op een Europese lancering lijkt klein.

