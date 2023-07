“Dit Zijn De Specificaties Van De Google Pixel 8 Pro”

Tech-lekker Yogesh Brar heeft de vermoedelijke specificaties van de Google Pixel 8 Pro gedeeld via zijn Twitter-account. Dezelfde bron deelde eerder ook al specificaties van de reguliere Pixel 8. Google zal de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro in oktober officieel introduceren.

De Google Pixel 8 Pro beschikt volgens de laatste geruchten over een 6,7-inch LTPO OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een QHD+-resolutie, een zelfontwikkelde Tensor G3-processor, 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4.950mAh accu met ondersteuning voor 27W snelladen.

In de ronde uitsparing in het scherm vinden we een 11MP selfie-camera en achterop beschikt de Pixel 8 Pro over een driedubbele rear-camera. Deze bestaat uit een 50MP hoofdlens met optische beeldstabilisatie, een 64MP ultragroothoeklens en een 48MP telefotolens. Ook heeft de Pixel 8 Pro een temperatuursensor en een ultrasonische vingerafdruklezer. De smartphone draait uit de doos op Android 14.

Google zal de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro naar verwachting in oktober officieel introduceren.

via [hardware.info – afbeeldingen smartprix]