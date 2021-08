“Xiaomi Is Nu Grootste Smartphonefabrikant Ter Wereld”

Een aantal dagen geleden schreven wij dat Xiaomi het afgelopen kwartaal in Europa meer smartphones wist te verkopen dan Samsung en Apple. Volgens Counterpoint Research is Xiaomi momenteel ook wereldwijd de grootste smartphonefabrikant.

Uit cijfers van Counterpoint Research blijkt dat Xiaomi in het tweede kwartaal van 2021 goed was voor 17,1% van de smartphoneverkoop. Samsung en Apple staan met een marktaandeel van 15,7% en 14,3% op de tweede en derde plek. Xiaomi wist vooral in juni veel smartphones te verkopen, terwijl zijn grootste concurrent Samsung juist last heeft van voorraadproblemen als gevolg van een nieuwe golf van COVID-19 die de productie in Vietnam onder druk zet.

In Europa alleen wist Xiaomi bijna 13 miljoen smartphones te verkopen. Xiaomi is overigens vooral succesvol met de verkoop van budget-smartphones, terwijl Samsung en Apple een grotere aandeel hebben in de high-end markt. Of Xiaomi zijn eerste positie kan behouden is nog maar de vraag, want zowel Samsung als Apple brengen de komende maanden een aantal nieuwe smartphones op de markt die de marktaandeel kunnen vergroten.

