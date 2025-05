Introductie Samsung Galaxy S25 Edge Op 13 Mei

Samsung zal de Samsung Galaxy S25 Edge op 13 mei officieel introduceren. De extra dunne smartphone verschijnt ook in Nederland op de markt.

Na maanden van geruchten over de dunste Samsung-smartphone tot nu toe, zal de Zuid-Koreaanse fabrikant de Galaxy S25 Edge op 13 mei eindelijk officieel introduceren. Aangezien de Nederlandse tak van Samsung de introductiedatum heeft bevestigd kunnen we verwachten dat de smartphone ook naar Nederland komt.

De Samsung Galaxy S25 Edge is 5,85mm dun en beschikt onder andere over een Snapdragon 8 Elite-processor en een dubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens. Wel krijgt de Galaxy S25 Edge een aanzienlijk kleinere accu dan de reguliere Galaxy S25. We zijn benieuwd of dit een grote impact heeft op de accuduur van de smartphone. Ook krijgt de Galaxy S25 Edge volgens een eerder gerucht een flinke adviesprijs.

Na de officiële introductie, dat op dinsdag 13 mei zal plaatsvinden, delen wij alle informatie over de specificaties, prijs en beschikbaarheid met jullie.

