Nu Al Unboxing Video Van Galaxy Buds 2 Opgedoken

Samsung zal over een paar dagen de nieuwste producten van het bedrijf presenteren. Naast de nieuwste opvouwbare smartphones en de nieuwste smartwatch, krijgen we ook nieuwe draadloze oordopjes te zien. De Galaxy Buds 2 zijn voor de officiële introductie echter al opgedoken in een unboxing video op YouTube.

Renders en specificaties van de Galaxy Buds 2 lekten eerder al uit, maar nu zijn de draadloze oordopjes in volle glorie te zien in een unboxing video op het YouTube-kanaal The Mobile Central. We zien dat Samsung voor een ander design heeft gekozen met nieuwe kleuren.

De oordopjes van de Samsung Galaxy Buds 2 beschikken over 11 mm-audiodrivers, zes microfoons en een 472 mAh accu. De behuizing is gedeeltelijk waterdicht (IPX7-rating). De oordopjes gaan ongeveer 8 uur mee op één acculading en hebben ondersteuning voor active noise-cancellation (ANC). Met ANC ingeschakeld gaat de accu ongeveer 5 uur mee. De meegeleverde oplaadcase kan maximaal 20 uur extra luisterplezier leveren. De Galaxy Buds 2 verschijnt op de markt in de kleuren Black, Olive Green, Purple, en White en gaat in Nederland waarschijnlijk 150 euro kosten. In de video zien we de kleur Olive Green.

via [AW]