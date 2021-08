Motorola Moto G60s Met 120Hz-scherm Uitgebracht In Nederland

Motorola heeft de Moto G60s uitgebracht in Nederland. De Moto G60s is een budget-smartphone met een 120Hz-scherm en een grote accu met ondersteuning voor 50W snelladen. De smartphone kost in Nederland 249 euro.

Nadat Motorola de Moto G60s vorige week officieel introduceerde heeft de fabrikant de smartphone nu in Nederland uitgebracht. De Moto G60s is verkrijgbaar in de kleuren Iced Mint en Ink Blue voor een adviesprijs van 249 euro. Voor deze prijs krijg je een smartphone met een groot scherm, een grote accu en een vierdubbele camera.

De Motorola Moto G60s heeft een 6,8-inch scherm met een resolutie van 2460 bij 1080 pixels en een 120Hz-verversingssnelheid, een MediaTek Helio G95-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 50W snelladen, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 16MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De Moto G60s draait op Android 11 met de MyUX-schil.

