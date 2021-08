“Eerste Details Van Samsung Galaxy S22 Ultra Opgedoken”

Eerder deze maand heeft Samsung de nieuwste opvouwbare smartphones van het bedrijf aangekondigd en nu kijken we weer uit naar de opvolger van de Galaxy S21. De eerste specificaties van de Galaxy S22 Ultra zijn inmiddels opgedoken.

Samsung zal de Galaxy S22-serie waarschijnlijk in januari officieel introduceren, maar de eerste specificaties zijn nu al uitgelekt via de betrouwbare bron Ice Universe. Volgens hem krijgen de S22 en S22 Plus een iets kleiner scherm dan die van de S21 en S21 Plus. Het gaat om een 6,06-inch scherm en een 6,55-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Net als bij de S21-serie krijgt de S22 Ultra als enige een LTPO-scherm die de verversingssnelheid dynamisch kan aanpassen. Door de verversingssnelheid naar beneden aan te passen wanneer een hoge verversingssnelheid niet nodig is zal er minder energie worden verbruikt.

De camera krijgt een upgrade. De Galaxy S22 en S22 Plus beschikken over een 50MP ​​hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 12MP telefotolens met 3x optische zoom. De Galaxy S22 Ultra heeft een 108MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklena, een 12MP telefotolens met 3x optische zoom en een 12MP periscooplens met 10x optische zoom. De accu’s hebben een capaciteit van 3800 mAh (S22), 4600 mAh (S22 Plus) en 5000 mAh (S22 Ultra).

via [AW]