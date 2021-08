Eerste Specificaties Van Xiaomi Mi 11T Gelekt

Mogelijk zijn de eerste specificaties van de Xiaomi Mi 11T uitgelekt. Volgens de laatste geruchten beschikt de aankomende smartphone van de Chinese fabrikant onder andere over een 120Hz-scherm en een driedubbele camera.

De informatie is afkomstig van het Telegram-kanaal XiaomiUI, die al vaker juiste informatie over onaangekondigde Xiaomi-smartphones heeft gedeeld. Dit keer gaat het om de Xiaomi Mi 11T, de opvolger van de Mi 10T die vorig jaar op de markt verscheen. De smartphone krijgt volgens de bron een 120Hz-scherm, maar het formaat van dit scherm weten we nog niet. Wel zou het scherm een beeldverhouding van 20 bij 9 hebben.

De Xiaomi Mi 11T zou niet gebruik maken van een Qualcomm-processor, maar van een nog onbekende MediaTek-processor. Mogelijk gaat het om de Dimensity 1200-chip die ook in de OnePlus Nord 2 aanwezig is. Achterop vinden we een driedubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een telelens met 3x optische zoom.

Een releasedatum hebben we nog niet, maar de kans is groot dat Xiaomi de Mi 11T volgende maand al zal introduceren. De Xiaomi Mi 10T kregen we namelijk vorig jaar in september te zien. Aangezien het om vroege geruchten gaat raden we aan om dit bericht nog met een korrel zout te nemen.

via [androidplanet]