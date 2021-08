Xiaomi Mi Mix 4 Met Under-display Camera Aangekondigd

Xiaomi heeft zojuist de Xiaomi Mi Mix 4 aangekondigd. De smartphone heeft high-end specificaties en is de eerste smartphone van de fabrikant waarbij de selfie-camera onder het scherm is geplaatst.

Tijdens een presentatie in China heeft Xiaomi na jaren weer een smartphone in de Mi Mix-serie aangekondigd. De Xiaomi Mi Mix 4 is uitgerust met een 20MP selfie-camera onder het scherm, waardoor er aan de voorkant geen camera zichtbaar is en het scherm geen uitsparing of inkeping heeft. Dankzij de “Camera Under Panel (CUP)” technologie kan het scherm de hele voorkant in beslag nemen.

De Xiaomi Mi Mix 4 heeft een 6,67-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Intern vinden we een Snapdragon 888 Plus-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte, een in-display vingerafdrukscanner en een 4500 mAh accu met ondersteuning van maar liefst 120W snelladen. Dankzij 120W snelladen kun je de accu in een kwartier van 0 tot 100 procent opladen. Er is ook ondersteuning voor 50W draadloos laden.

Achterop vinden we een driedubbele camera met een 108MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 8MP zoomlens met 5x optische zoom en 50x digitale zoom. De hoofdlens is uitgerust met optische beeldstabilisatie.

De Xiaomi Mi Mix 4 verschijnt eerst alleen in China op de markt en het is nog onduidelijk of de smartphone op een later tijdstip naar Europa komt. De Xiaomi Mi Mix 3 uit 2018 verscheen op een later tijdstip wel in Nederland op de markt. In China krijgt de Xiaomi Mi Mix 4 een vanaf adviesprijs mee van 4,999 yuan. Dit is omgerekend ongeveer 660 euro.