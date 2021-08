Google Levert Toekomstige Smartphones Zonder Oplader

Google denkt dat de Pixel 5a, die de fabrikant deze week heeft aangekondigd, de laatste smartphone van het bedrijf is die samen met een oplader geleverd zal worden. De Pixel 6 en Pixel 6 Pro die later dit jaar op de markt verschijnen hebben waarschijnlijk dus geen oplader in de verpakking.

Google lijkt net als steeds meer andere fabrikanten te stoppen met het leveren van opladers bij smartphones. Fabrikanten geven als reden dat vrijwel iedereen al een oplader heeft en dat het daarom slechts is voor het milieu om extra opladers te leveren. Uiteraard weten we best dat kostenbesparing een grote rol heeft gespeeld bij het maken van zo’n besluit

iPhones en vlaggenschip-smartphones van Samsung en Xiaomi worden ook al geleverd zonder oplader in de doos. Uiteraard verkopen de fabrikanten wel losse opladers voor mensen die nog niet de juiste oplader hebben. Ook komen smartphones zelden nog met oordopjes. De meningen over deze “milieubesparende” beslissingen zijn nogal verdeeld. Hoe denken jullie over het weglaten van opladers en oordopjes?

via [tweakers]