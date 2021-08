“Nokia Lekt Design En Specificaties Van Nokia G50”

Nokia zal binnenkort de Nokia G50 introduceren, maar de fabrikant heeft per ongeluk nu al de eerste beelden en specificaties van de smartphone online gezet.

Nokia heeft op het Franse Instagram-account van de fabrikant per ongeluk een afbeelding gedeeld waarop de Nokia G50 in meerdere kleuren te zien is. In de beschrijving bij de foto worden ook een aantal specificaties genoemd. De afbeelding is inmiddels weer offline gehaald, maar niet voordat de media screenshots van de post heeft gemaakt.

De afbeelding laat zien dat de Nokia G50 een druppelnotch heeft voor de selfie-camera en dat onder het scherm nog een vrij dikke kin zit. Achterop vinden we een ronde camera-module met drie lenzen. In de beschrijving bij de afbeelding staat dat de smartphone beschikt over een 48MP hoofdlens en ondersteuning heeft voor het 5G-netwerk. Volgens de bron NokiaPowerUser vinden we intern een Snapdragon 480-processor. De vingerafdrukscanner zit waarschijnlijk in de aan/uit-knop.

De Nokia G-serie bestaat uit smartphones met een grote accu en een lage adviesprijs. Zo zijn de huidige Nokia G20 en G10 verkrijgbaar voor minder dan 200 euro. Naar verwachting krijgt de Nokia G50 een vergelijkbare adviesprijs mee.

via [androidplanet]