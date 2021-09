“Alle Samsung Galaxy A-smartphones In 2022 Krijgen Optische Beeldstabilisatie”

Volgens een Koreaanse bron krijgen alle Galaxy A-smartphones die in 2022 op de markt verschijnen een interessante feature. De mid-range smartphones krijgen net als de vlaggenschip-smartphones namelijk optische beeldstabilisatie.

De Koreaanse website The Elec schrijft dat alle Galaxy A-toestellen uit 2022 zijn voorzien van optische beeldstabilisatie (OIS). Deze camera-feature zien we voornamelijk alleen bij de duurdere high-end toestellen. De krachtigste Galaxy A-smartphones van dit moment, de Galaxy A52 en Galaxy A72, hebben al wel optische beeldstabilisatie.

Optische beeldstabilisatie zorgt ervoor dat de lens ten opzichte van de sensor beweegt om bewegingen tijdens het nemen van foto’s of video te corrigeren. Hierdoor hebben trillingen van de hand minder effect op de kwaliteit van de foto’s. Vooral bij het maken van video’s tijdens wandelingen of het maken van foto’s in het donker is het effect van OIS goed zichtbaar. We weten nog niet wanneer Samsung de eerste Galaxy A (2022) zal introduceren.

via [androidplanet]