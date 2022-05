43 Procent Van Nederlands Heeft Een Samsung Smartphone

Uit een onderzoek van Telecompaper blijkt dat de meeste Nederlanders een smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung gebruiken. De iPhones van Apple zijn de op één na succesvolste smartphones in Nederland.

Volgens het onderzoek, waarbij gekeken is naar de cijfers van het eerste kwartaal van 2022, zijn er 5,6 miljoen smartphones van Samsung in omloop. Dit is goed voor 43 procent van de Nederlandse markt. 4,7 miljoen Nederlanders in de leeftijd van 16 tot 80 jaar hebben een iPhone. Dit komt neer op een marktaandeel van 36 procent.

De meeste Nederlandse Samsung-gebruikers hebben een smartphone uit de Galaxy S-serie. “Van alle Nederlanders met een Samsung smartphone, had in het eerste kwartaal van 2022 iets meer dan een derde (36%) een model uit de high-end Galaxy S-serie.” De meeste mensen hebben een nieuwe Samsung-smartphone, maar er lopen ook nog zo’n 600.000 Nederlanders rond met een Galaxy S-toestel die tussen 2016 en 2018 is uitgebracht. De Galaxy A5-serie, met onder andere de Galaxy A52 en A53, doet het ook erg goed.

via [AW]