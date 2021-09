Realme GT Master Edition In Nederland Verkrijgbaar Voor 349 Euro

Nadat Realme eerder de krachtige Realme GT 5G introduceerde heeft de fabrikant nu de voordeligere Realme GT Master Edition in Nederland aangekondigd. De smartphone heeft goeie specificaties, een uniek design en een adviesprijs van 349 euro.

De Realme GT Master Edition beschikt over een 6,43-inch Super AMOLED-scherm met een FHD+-resolutie van 2400 x 1080 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. Intern vinden we een Snapdragon 778G 5G-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4.300 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen, een in-display vingerafdrukscanner en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.







De rear-camera bestaat uit een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. Voorop zit een 32MP selfie-camera. De Realme GT 5G Master Edition is verkrijgbaar in de kleuren Voyager Grey, Luna White, Cosmos Black voor een adviesprijs van 349 euro, maar tijdelijk kost de smartphone slechts 299 euro.

