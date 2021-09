De Beste Robuuste Smartphones Die Je Nu Kunt Kopen

Smartphones worden steeds sneller, krijgen steeds meer functies en beschikken elk jaar weer over betere camera’s. Eén punt blijft echter vrijwel altijd hetzelfde, en dat is de bouwkwaliteit. Een glazen, aluminium of plastic behuizing hebben allemaal hun voor- en nadelen, maar bij een val zul je in vrijwel alle gevallen schade waarnemen. Gelukkig zijn er duizenden smartphone hoesjes verkrijgbaar die dit probleem vrijwel volledig oplossen. Voor mensen die nog meer zekerheid nodig hebben zijn zogeheten “rugged” smartphones uitgevonden.

Cat is een van de grotere spelers op de markt van rugged smartphones. Het huidige assortiment van Cat Phones bestaat momenteel uit ruim 10 toestellen in verschillende prijsklassen. Het meest interessante aan de Cat Phones zijn de vaak unieke features van de toestellen. Neem bijvoorbeeld de Cat S62 Pro die wij eerder dit jaar hebben getest. Deze smartphone heeft niet alleen een indrukwekkend robuuste behuizing en extra’s om de Cat S62 Pro geschikt te maken voor gebruik in ruigere omgevingen, maar de smartphone is ook uitgerust met een FLIR Lepton 3.5 warmtecamera. Met deze thermische camera kun je warmtestraling, die voor het naakte oog onzichtbaar is, in beeld brengen. Voor bepaalde beroepen is dit een zeer handige toevoeging.

Ook Nokia heeft dit jaar een robuuste smartphone op de markt gebracht. De Nokia XR20 heeft een relatief modern uiterlijk voor een rugged smartphone en gebruikers kunnen gratis hun scherm vervangen mocht er binnen een jaar toch iets met het scherm gebeuren. Ook kunnen gebruikers rekenen op vier jaar lang updates, waaronder drie grote Android-updates. De Nokia XR20 heeft onder andere een groot 6.67-inch scherm, een Snapdragon™ 480 5G-processor, een 48MP camera en een grote 4630 mAh accu met ondersteuning voor draadloos opladen.

We ronden deze lijst graag af met Ulefone. Dit merk kennen we in Nederland niet zo goed als in andere landen, maar Ulefone heeft een hoop rugged smartphones uitgebracht. De prijzen van de robuuste Ulefone smartphones variëren enorm, waardoor er voor ieder budget wel een toestel verkrijgbaar is. De Armor 9 is een van de vlaggenschip-smartphones van het bedrijf en beschikt net als de Cat S62 Pro over een hittecamera. Ook heeft de smartphone een 64MP hoofdcamera van Samsung, een IP68/IP69K behuizing, een Helio P90-processor, 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Daarnaast zijn er handige accessoires beschikbaar, zoals een inspectie-camera waarmee je de moeilijkste locaties kunt bereiken.

Hebben jullie wel eens een rugged smartphone gebruikt en wat vinden jullie de grootste voordelen of nadelen van dergelijke smartphones?