Specificaties En Renders Van Nokia G50 Uitgelekt

Naar verwachting zal het niet lang meer duren voordat HMD Global de Nokia G50 zal introduceren. Specificaties en renders van de nieuwe budget-smartphone zijn nu echter al uitgelekt via Twitter.

De bekende tech-lekker Roland Quandt deelde onlangs een serie renders van de Nokia G50. Ook zijn er een hoop specificaties uitgelekt. Op basis van de gelekte informatie kunnen we opmaken dat de Nokia G50 een prima budget-smartphone moet worden. Zo beschikt de Nokia G50 onder andere over een 6,82-inch scherm, een Snapdragon 480-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 4850mAh accu. Ook heeft de smartphone 5G-ondersteuning.

Achterop vinden we een driedubbele camera die bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. In de druppelnotch van het scherm zit een 8MP selfie-camera. De vingerafdrukscanner zit in de aan/uit-knop. Vermoedelijk krijgt de Nokia G50 drie jaar lang Android-updates, drie jaar lang beveiligingsupdates en drie jaar lang garantie.

Volgens Quandt krijgt de Nokia G50 een adviesprijs mee van 260 euro en komt de smartphone op de markt in de kleuren donkerblauw en brons. Een releasedatum hebben we nog niet.

