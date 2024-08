Xiaomi Redmi Pad Pro 5G Vanaf 20 Augustus Verkrijgbaar Voor 379 Euro

Xiaomi heeft eerder dit jaar de Redmi Pad Pro 5G geïntroduceerd en deze tablet verschijnt 20 augustus in Nederland op de markt. De Xiaomi Redmi Pad Pro 5G heeft een 12,1-inch scherm en krijgt een vanafprijs mee van 379 euro.

Xiaomi’s Redmi Pad Pro 5G beschikt over een 12,1-inch scherm met een resolutie van 2500×1600 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 7s Gen 2-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, vier Dolby Atmos luidsprekers, een 8MP selfie-camera, een 8MP hoofdcamera en een 10.000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, waarmee je volgens Xiaomi 14,5 uur lang naar video’s kunt kijken.

De tablet heeft een aluminium frame, weegt 566 gram en is 7,52mm dun. Ook is er ondersteuning voor dual-sim en een microSD-kaart waarmee je de opslagruimte kunt uitbreiden. De Xiaomi Redmi Pad Pro 5G draait op Android 14 met de HyperOS-schil.

Als je de Redmi Pad Pro 5G voor 20 augustus koopt via mi.com, dan ontvang je de Redmi Smart Pen en Redmi Buds 5 Pro gratis bij je bestelling.