Xiaomi Redmi 10 Komt Naar Europa Voor 180 Euro

Xiaomi heeft de mid-range smartphone Redmi 10 aangekondigd voor de Europese markt. De smartphone met 6,5-inch scherm en vierdubbele camera krijgt hier een adviesprijs mee van slechts 180 euro. De Xiaomi Redmi 10 ligt volgende maand in de winkels.

De Xiaomi Redmi 10 beschikt over een 6,5-inch scherm met een resolutie van 2.400 x 1.080 pixels en een 90Hz verversingssnelheid, een Mediatek Helio G88-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een 8MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant in de aan/uit-knop.

De Xiaomi Redmi 10 met 64GB opslagruimte krijgt een adviesprijs mee van 180 euro. Voor de uitvoering met 128GB opslagruimte betaal je 200 euro. De smartphone is vanaf 1 oktober verkrijgbaar.

