Xiaomi 11T (Pro) Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft de Xiaomi 11T-serie officieel aangekondigd. De serie bestaat uit de reguliere Xiaomi 11T, de voordeligere 11T Lite en de duurdere 11T Pro. De krachtigste uitvoering beschikt onder andere over een Snapdragon 888-processor, een 108MP camera en ondersteuning voor 120W snelladen.

Prijzen van de nieuwe vlaggenschip-smartphones liggen tussen de 399 euro en 749 euro. De Xiaomi 11T Lite is de goedkoopste van de drie nieuwe smartphones en beschikt over een 6,55-inch AMOLED-scherm met een FHD+-resolutie van 2400 x 1080 pixels en een 90 Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 778-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4.250 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 20MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 5MP telelens. Verder heeft de smartphone een IR-blaster, stereo speakers, een vingerafdrukscanner aan de zijkant en ondersteuning voor 5G, Bluetooth 5.2 en WiFi 6. De Xiaomi 11T Lite is verkrijgbaar in de kleuren Truffle Black, Bubblegum Blue, Peach Pink en Snowflake White voor 399 euro.

De reguliere Xiaomi 11T kost 499 euro (128GB) of 549 euro (256GB) en beschikt over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een FHD+-resolutie en een 120 Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 1200-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 5MP telelens. Ook heeft deze uitvoering betere speakers. De Xiaomi 11T is verkrijgbaar in de kleuren Meteorite Gray, Moonlight White en Celestial Blue.







Als laatste heeft Xiaomi de 11T Pro aangekondigd. Dit is de krachtigste uitvoering van de drie en krijgt een vanaf adviesprijs mee van 649 euro. De Xiaomi 11T Pro heeft hetzelfde scherm en dezelfde camera-setup als de reguliere Xiaomi 11T, maar heeft wel een krachtigere Snapdragon 888-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen. De 11T Pro is verkrijgbaar in de kleuren Meteorite Gray, Moonlight White en Celestial Blue voor 649 euro (8GB + 128GB) of 749 euro (12GB + 256GB).

De Xiaomi 11T-serie ligt vanaf november in de winkel.

via [AW]