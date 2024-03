“Amazon Werkt Aan Kindle E-readers Met Kleurenscherm”

Volgens de laatste geruchten werkt Amazon aan twee nieuwe Kindle e-readers die de fabrikant volgend jaar wil introduceren. De nieuwe e-readers beschikken over een kleurenscherm, aldus TechNews.

De Taiwanese site TechNews schrijft dat Amazon in 2025 een 6-inch en 10-inch Kindle zal introduceren. In beide gevallen beschikken de apparaten over een scherm met ACeP, Advanced Color ePaper van E Ink. De nieuwe technologie moet een hoger contrast mogelijk maken dan het huidige E Ink Caleido. De website schrijft dit op basis van informatie van TF-Securities-analist Ming-Chi Kuo.

Door de nieuwe schermtechnologie met hogere kleurencontrast krijgen de nieuwe Amazon Kindle’s waarschijnlijk ook een hogere adviesprijs mee. De kleurenschermen zijn namelijk 40 tot 60 procent duurder dan de reguliere monochrome schermen. Wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden is nog onduidelijk.

via [tweakers]