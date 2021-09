Nieuwe Tablet Xiaomi Pad 5 Verschijnt Wereldwijd Op De Markt

Xiaomi heeft een nieuwe tablet aangekondigd die wereldwijd op de markt zal verschijnen. De Xiaomi Pad 5 werd eerder al in thuisland China gepresenteerd, maar deze week heeft het bedrijf laten weten dat de tablet ook naar de rest van de wereld komt. De Xiaomi Pad 5 heeft een 11-inch scherm met dunne schermranden en krijgt in Europa een adviesprijs mee van 349 euro.

De nieuwe tablet van Xiaomi heeft dunne schermranden en een strakke afwerking wat de tablet een moderne uitstraling geeft. De Xiaomi Pad 5 beschikt over een 11-inch scherm met een resolutie van 2560 x 1600 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 860-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 13MP hoofdcamera, een 8MP selfie-camera en vier speakers. De tablet heeft een 8720 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, maar bij de Europese versie levert Xiaomi een 22,5W oplader.

In Xiaomi Pad 5 verschijnt in Europa op de markt voor 349 euro (6GB + 128GB) of 399 euro (6GB + 256GB). We weten nog niet wanneer en of de Xiaomi Pad 5 in Nederland en België in de winkels komt te liggen.

via [droidapp]