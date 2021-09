“Xiaomi Werkt Aan Redmi K50 Pro Met Snapdragon 898-processor”

Er zijn nieuwe geruchten opgedoken over een aankomende smartphone met de naam Redmi K50 Pro. Volgens de bron Xiaomiui zal Xiaomi de opvolger van de K40 Pro onder andere uitrusten met een Snapdragon 898-processor en een 64MP camera.

Volgens Xiaomiui krijgt de Redmi K50 Pro intern de codenaam “Ingres“. Zelfs de codenaam van de smartphone die na de K50 Pro op de markt verschijnt weet de bron al te melden. Deze smartphone heet intern “Zizhan“. Als we naar de onderstaande afbeelding kijken zien we dat de Redmi K50 Pro is uitgerust met een Snapdragon 898-processor, een vingerafdrukscanner aan de zijkant en een 64MP hoofdlens in combinatie met een ultragroothoeklens en een macrolens.

Wanneer Xiaomi de Redmi K50 Pro zal introduceren en wat voor adviesprijs de smartphone meekrijgt weten we nog niet. Wel weet Xiaomiui te melden dat de introductie pas volgend jaar zal plaatsvinden.

via [hardware.info]