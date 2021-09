OnePlus Zal Geen OnePlus 9T Introduceren

OnePlus heeft bekendgemaakt dat het bedrijf dit jaar geen nieuwe high-end smartphone zal uitbrengen. Dit wil zeggen dat de eerdere geruchten over het niet uitbrengen van de OnePlus 9T kloppen.

OnePlus voert grote veranderingen door op het gebied van software en hardware. Zo heeft OnePlus onlangs bekendgemaakt dat het bedrijf de OxygenOS skin van OnePlus samenvoegt met het ColorOS van Oppo om één nieuwe skin te creëren. Nu heeft het bedrijf ook laten weten dit jaar geen nieuwe vlaggenschip te introduceren. Dit wil zeggen dat er geen OnePlus 9T en geen OnePlus 9T op de markt verschijnt.

Dit is best een opmerkelijk besluit, aangezien OnePlus sinds 2016 in het najaar van ieder jaar een T-model van haar high-end smartphone introduceerde. Later bracht het bedrijf naast het reguliere T-model ook een T Pro-model op de markt. Aan de T-serie lijkt nu echter een einde te komen, waardoor de eerstvolgende high-end smartphone de OnePlus 10 zal zijn. Deze smartphone zal begin volgend jaar geïntroduceerd worden.

via [droidapp]