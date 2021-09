Download De Officiële Google Pixel 6 Pro Wallpapers

Google zal volgende maand de Pixel 6 en Pixel 6 Pro introduceren, maar het is nu al mogelijk om de wallpapers van de Google Pixel 6 Pro te downloaden en te gebruiken op je huidige smartphone. Het gaat om in totaal vijftien stuks.

De website XDA-Developers heeft de officiële wallpapers van de Google Pixel 6 Pro gedeeld. Het gaat om vijftien kleurrijke afbeeldingen van bloemen die je nu kunt downloaden om op je huidige smartphone als achtergrond te gebruiken. Twaalf van de wallpapers hebben een resolutie van 2400 bij 2160 pixels en drie hebben een resolutie van 3120 bij 1440 pixels.













Google zal de Pixel 6-serie in oktober officieel introduceren, maar verschillende specificaties zijn al uitgelekt. Zo weten we dat de smartphone een periscoopcamera krijgt, is uitgerust met een eigen ontwikkelde Tensor-chipset en dat de accu ondersteuning krijgt voor 33W snelladen. De Google Pixel 6 Pro heeft een 6,7-inch scherm met een resolutie van 3120 bij 1440 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en gebogen schermranden. De reguliere Pixel 6 heeft een plat 6,4-inch scherm met een iets lagere resolutie en een 90Hz verversingssnelheid. Beide smartphones zijn al verschillende keren gespot op afbeeldingen.

via [androidplanet]