Nederlandse Fabrikant Introduceert ‘Afvalneutrale’ Smartphone Fairphone 4

Fairphone, de Nederlandse fabrikant die duurzame en makkelijk te repareren smartphones op de markt brengt, heeft zojuist de Fairphone 4 aangekondigd. De Fairphone 4 is volgens de fabrikant de eerste ‘afvalneutrale’ telefoon op de markt. Fairphone belooft voor elk verkocht exemplaar namelijk ook een smartphone te recyclen.

Fairphone laat weten dat het bedrijf voor elk verkocht exemplaar een smartphone zal recyclen. Het bedrijf zal dit ook doen voor onderdelen die gebruikers nadien kopen, door een gelijke hoeveelheid e-waste te recyclen. Het is voor het eerst dat een fabrikant een dergelijke belofte doet. Ook is de Fairphone 4 de eerste smartphone met een achterkant van polycarbonaat die volledig gerecycled is uit materiaal dat door consumenten is gebruikt. Net als bij de voorgaande Fairphone-smartphones zijn de benodigde materialen op een ‘eerlijkere’ manier verkregen.









De Fairphone 4 beschikt over een 6,3-inch scherm met een resolutie van 2340×1080 pixels en verversingssnelheid van 60Hz, een Snapdragon 750G-processor met 5G-ondersteuning, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 3905mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen. Achterop vinden we een 48MP hoofdlens, een 48MP ultragroothoeklens die autofocus heeft voor macrofoto’s en een time-of-flight-sensor. De behuizing heeft een ip54-rating en de vingerafdrukscanner zit in de power-knop aan de zijkant. Een 3.5mm koptelefoonaansluiting ontbreekt.

De Fairphone 4 is vanaf 25 oktober verkrijgbaar voor 579 euro (6GB + 128GB) of 649 euro (8GB + 256GB). Dit is een flinke prijsverhoging ten opzichte van de Fairphone 3+ die voor 469 euro op de markt verscheen.

via [tweakers]