Samsung Werkt Aan Voordelige Galaxy A33

Samsung komt in 2022 waarschijnlijk met vier nieuwe smartphones voor in de Galaxy A-serie, waaronder de Galaxy A33. Samsung zal de budget-smartphone waarschijnlijk in februari willen introduceren.

Begin 2022 komt Samsung met de opvolger van de Galaxy A32, zo schrijft de doorgaans goedgeïnformeerde website GalaxyClub. Een exacte releasedatum hebben we nog niet, maar aangezien de Galaxy A32 in februari 2021 op de markt verscheen is de kans groot dat de Galaxy A33 ook in februari geïntroduceerd zal worden.

Veel informatie over de specificaties hebben we nog niet, maar waarschijnlijk krijgt de Galaxy A33 onder andere 5G-ondersteuning. De Galaxy A32 is namelijk als 4G- en als 5G-model verkrijgbaar. De specificaties van de Galaxy A32 geven ook een goede indruk van wat we van de Galaxy A33 kunnen verwachten. Zo heeft de Galaxy A32 een 6,5-inch scherm, een Dimensity 720 5G-processor, 4GB tot 8GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu en een vierdubbele camera met een 48MP hoofdlens. De Galaxy A32 kreeg bij de lancering een adviesprijs mee van 279 euro.

via [androidplanet]