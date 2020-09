Fairphone 3 Plus Nu In Nederland Verkrijgbaar Voor 469 Euro

De Nederlandse fabrikant Fairphone heeft deze week de Fairphone 3 Plus uitgebracht in Nederland. De verbeterde versie van de Fairphone 3 krijgt een adviesprijs mee van 469 euro.

Bij de productie van de Fairphone 3 Plus heeft de fabrikant opnieuw rekening gehouden met het milieu en met het eenvoudig repareren van de smartphone. Fairphone zorgt er ook voor dat arbeiders die de grondstoffen verzamelen voor de onderdelen van de smartphones een eerlijke prijs krijgen.

De Fairphone 3 Plus beschikt over een 5,7-inch Full HD-scherm, een Snapdragon 632-processor, 4GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 3000 mAh accu, een 16MP selfie-camera en een 48MP rear-camera. Het repareren van kapotte onderdelen is relatief eenvoudig en goedkoop. De Fairphone 3 Plus is te koop via de website van Fairphone voor 469 euro.

via [AW]