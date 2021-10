“Renders Van Samsung Galaxy S22 Ultra-hoesje Tonen Hoekig Design”

De officiële introductie zal pas volgend jaar plaatsvinden, maar geruchten over de aankomende Samsung Galaxy S22-serie duiken inmiddels regelmatig op. Deze week zijn er renders van een Galaxy S22 Ultra-hoesje uitgelekt. Deze beelden tonen opnieuw een vernieuwd design met hoekige randen.

Onlangs doken de eerste renders van de Galaxy S22 Ultra op, waarop we het vernieuwde design konden zien. De Galaxy S22 Ultra krijgt volgens deze renders een hoekig ontwerp met in de behuizing ruimte voor een S Pen. Inmiddels zijn er ook renders van hoesjes opgedoken die dit hoekige ontwerp bevestigen. Samsung lijkt bij de S22 Ultra af te stappen van de camera-module die aan de zijkant van de behuizing doorloopt. Dit is opmerkelijk, want het design van de camera-module op de Galaxy S21-serie is juist erg populair.





Op de renders van het hoesje zien we opnieuw de grote camera-module met daarin vijf sensoren en een LED-flitser. Op de eerdere renders stak deze module overigens een stukje uit de behuizing, terwijl de module op de nieuwe renders net zo plat is als de behuizing zelf. Dit klopt waarschijnlijk niet. Verder zien we op de beelden nagenoeg hetzelfde, hoekige ontwerp.

Ook renders van hoesjes voor de Galaxy S22 en de Galaxy S22 Plus zijn opgedoken. Deze komen overeen met eerdere geruchten. De S22 en S22 Plus behouden het ontwerp van hun voorgangers. Wel zien we dat de lenzen in de camera-module een stuk groter zijn.







Samsung zal de Galaxy S22-serie in januari of februari officieel introduceren. Neem de geruchten tot die tijd nog met een korrel zout.

via [androidplanet]