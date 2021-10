GriftHorse-malware Aanwezig Op Meer Dan 10 Miljoen Android-apparaten

Cybersecuritybedrijf Zimperium waarschuwt voor een nieuwe Android-malware die nu rond gaat. Het GriftHorse-virus is ontdekt in meer dan 200 Android-apps en heeft al meer dan 10 miljoen apparaten besmet.

Onderzoekers van Zimperium laten weten dat het GriftHorse-virus al in 70 landen is opgedoken en dat de malafide apps het virus al naar meer dan 10 miljoen apparaten hebben verspreid. GriftHorse is een trojan die als doel heeft geld te verdienen. GriftHorse doet dit door meerdere keren per dag spam notificaties te tonen met daarin de mededeling dat de gebruiker van het apparaat een mooie prijs heeft gewonnen. Zodra de gebruiker hierop klik komt het slachtoffer terecht op een malafide website waar ze om een telefoonnummer vragen zodat ze de prijs kunnen ontvangen.

In werkelijkheid schrijft het slachtoffer zich in voor een betaalde sms-dienst die tot wel 30 euro per maand kan kosten. In totaal zou er tot wel honderden miljoenen euro’s zijn gestolen, aldus Zimperium. Ook in Nederland en België zijn mensen slachtoffer geworden van het GriftHorse-virus.

De internationale bende verpakte het virus in meer dan 200 Android-apps. Volgens Zimperium zijn een aantal van deze apps ook in de Google Play Store terechtgekomen. Meer dan 20 van de malafide apps werden meer dan 100,000 keer gedownload. De vertaal-app Handy Translator Pro is zelfs tussen de 500.000 en 1 miljoen keer gedownload. Google is inmiddels op de hoogte en heeft alle malafide apps uit de Play Stores gehaald.

