Dummy Van Samsung Galaxy S22 Ultra Toont Geen Ronde Hoeken

Nadat we eerder al renders van de Samsung Galaxy S22 Ultra te zien kregen is er nu een dummy van de aankomende vlaggenschip-smartphone opgedoken. De dummy toont net als de renders een vernieuwd design zonder ronde hoeken.

De beelden van de dummy komen van CoverPigtou. De Galaxy S22 Ultra lijkt erg veel op de Galaxy Note 20 Ultra. De steeds kleiner wordende verschillen tussen de S-serie en de Note-serie versterkt de geruchten dat Samsung van plan is te stoppen met de Galaxy Note-serie. Bij de Galaxy S22 Ultra zien we geen ronde hoeken meer, zoals wij die bij de S-serie kennen, en zien we een aansluiting voor de S Pen.

Het lijkt er op dat de Ultra-variant van de Galaxy S-serie de eigenschappen van de Note-serie overneemt, waarna Samsung een einde kan maken aan de Note-serie. De reguliere Galaxy S22 en S22+ zullen deze features overigens niet overnemen. Deze toestellen krijgen dus wel ronde hoeken en geen S Pen. Mensen die toch echt een toestel met een groter scherm willen kunnen kiezen voor een toestel uit de opvouwbare Galaxy Z-serie.

De officiële introductie van de Galaxy S22-serie zal pas volgend jaar plaatsvinden. Neem de geruchten dus nog met een korrel zout. Normaal krijgen we de nieuwe Galaxy S-smartphones in januari of februari te zien, maar vanwege het chiptekort zou de lancering wel eens met twee maanden uitgesteld kunnen worden, aldus de laatste geruchten.

via [AW]