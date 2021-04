Xiaomi Redmi Note 10 serie Nu In Nederland Verkrijgbaar

Xiaomi introduceerde de Redmi Note 10-serie begin vorige maand en vanaf nu zijn de smartphones in Nederland verkrijgbaar. De serie bestaat uit de Xiaomi Redmi Note 10 Pro, de Redmi Note 10 en de Redmi Note 10 5G.

De Redmi Note 10 serie bestaat uit voordelig geprijsde toestellen. Zo kost de Redmi Note 10 Pro, de krachtigste smartphone uit de serie, slechts 279 euro. De smartphone beschikt over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 732G-processor, 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5020 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een vingerafdrukscanner aan de zijkant van de plastic behuizing, een 16MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 5MP telemacrolens.

De uitvoering met 64GB opslagruimte kost 279 euro en de uitvoering met 128GB opslagruimte kost 299 euro.

De reguliere Redmi Note 10 is met een prijskaartje van 229 euro nog voordeliger. Dit model beschikt over een 6,43-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080, een Snapdragon 678-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 13MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 40MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoekcamera, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

Vanaf volgende maand is ook de Redmi Note 10 5G verkrijgbaar. Een adviesprijs van deze smartphone hebben we echter nog niet. De Redmi Note 10 5G beschikt over een 6,5-inch LCD-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels en een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 700-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18 watt snelladen, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens.

De Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 en Redmi Note 10 5G zijn onder andere verkrijgbaar via Mi.com, Coolblue, Belsimpel, Mobiel.nl en Bol.com.