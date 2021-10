Huawei Introduceert Mid-range Nova 9 Zonder Google-diensten

Huawei heeft deze week een nieuwe smartphone voor de Europese markt aangekondigd. De Huawei Nova 9 is een mid-range smartphone met een 120Hz-scherm. Google-diensten ontbreken.

De Huawei Nova 9 beschikt over een 6,57-inch scherm met een 120Hz-verversingssnelheid, een Snapdragon 778G-processor met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4300 mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens.

Huawei heeft sinds 2019 vanwege het handelsverbod van de Amerikaanse overheid geen toegang meer tot Google-diensten zoals de Play Store, Maps, YouTube, Gmail etc. Ook op de Huawei Nova 9 ontbreken deze diensten. Hierdoor is de smartphone moeilijk aan te raden. De Huawei Nova 9 krijgt een adviesprijs mee van 499 euro. We weten nog niet vanaf wanneer de smartphone in Nederland in de winkels ligt.

via [androidplanet]